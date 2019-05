Florian (Mariés au premier regard) : Sa rupture avec Emma, "un déchirement"

Quelques mois après s'être unis dans Mariés au premier regard saison 2 (M6), Emma et Florian ont rompu. Depuis, la jolie blonde a retrouvé l'amour dans les bras d'un autre candidat du programme, Laurent, et son ex-mari est lui en couple depuis peu. Auprès de nos confrères de Ouest France, il s'exprime sur les raisons de sa séparation avec Emma.

"On était dans une bulle pendant plusieurs semaines. Il y a une retombée après. C'est là que les premiers petits désaccords apparaissent et on n'était pas assez solide pour y faire face", lance Florian. Rappelons que la distance n'a pas aidé, lui habite à Toulon, elle à Cannes... Alors, après l'émission, loin des caméras, "la flamme a eu du mal à prendre" : "On se rend compte que la relation a commencé par la fin : on s'est marié avant même d'apprendre à se connaître. Il faut alors repartir du début de la séduction, et c'est vraiment compliqué."

Alors qu'ils débutaient une nouvelle vie à deux, Emma et Florian ont dû gérer la diffusion de l'émission et un succès soudain, notamment sur les réseaux sociaux. "On a été projeté face aux téléspectateurs. On est rentré dans une bulle médiatique. On a été suivis par des milliers de personnes, se souvient-il. À la fois c'est galvanisant toutes les marques d'attention sur les réseaux sociaux, mais ça peut parfois être pesant. On peut avoir l'impression de devoir faire les choses bien, de devoir rendre des comptes. Les gens ne voient que les bons moments, mais il y a aussi des soucis. L'image virtuelle que l'on donne est confortable. Arriver à faire la part des choses entre ce monde tout rose et la vraie vie, ce n'est pas évident. On s'est retrouvé pris là-dedans. On a réussi à le faire sans se déchirer. Mais on s'est peut-être oublié un peu."

Entre la distance, la médiatisation de leur histoire et les soucis du quotidien que rencontrent un jeune couple, l'amour n'a pas tenu. "On s'est rendu compte, au final, qu'on n'était peut-être pas si amoureux l'un de l'autre", confie même Florian. Lui affirme être tombé réellement sous le charme de la belle "plus tard", après la diffusion de l'émission, mais émet quelques doutes quant au ressenti d'Emma : "Elle était peut-être moins dans les sentiments que moi." C'est aussi l'une des raisons pour laquelle Florian a vécu cette séparation comme "un déchirement"...

Rappelons qu'aujourd'hui, il a totalement tourné la page et a même annoncé être en couple avec une jeune blonde dont le visage et l'identité restent pour l'heure secrets.