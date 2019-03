Mariés au premier regard – Florian en couple : "C'est elle"

Florian, candidat de la saison 2 de Mariés au premier regard, a vu le vent tourner. Ce dimanche 24 mars 2019, il a annoncé à ses abonnés Instagram qu'il était en couple.

"Et puis un jour, ça te tombe dessus... Elle apparaît au coin d'une rue, se dirige vers toi, et à ce moment précis, tu comprends que le bonheur frappe enfin à ta porte, car tu sais tout simplement que c'est elle", a-t-il légendé une photo sur laquelle une jeune femme blonde le prend dans ses bras. S'il a accepté de dévoiler cette relation, Florian a préféré ne pas montrer le visage de sa petite amie, pour le plus grand malheur de ses abonnés qui brûlent d'envie de savoir qui elle est.