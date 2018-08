Florian (Pékin Express) in love : Il présente sa chérie, la belle Jenn

Impossible de passer à côté de Florian dans Pékin Express 2018 : La Course infernale sur M6. Avec son binôme Gabriel, le jeune homme de 32 ans fait sensation. Si tout lui sourit dans l'aventure depuis son arrivée, Florian est également très heureux dans sa vie privée. Et pour cause, il est fou amoureux de sa compagne Jenn qu'il n'a pas hésité à présenter sur les réseaux sociaux.

C'est sur son compte Instagram que Florian n'a pas hésité à prendre la pose avec sa dulcinée. À la suite des demandes de sa communauté, le candidat de Pékin Express 2018 : La Course infernale a publié une photo adorable de son couple. "Vous me posez souvent la question, alors je vous présente ma belle et douce petite chérie depuis plus de onze ans", a-t-il écrit en légende.

Totalement sous le charme, les internautes n'ont pas été avares de compliments. "Vous êtes magnifiques et rayonnants ! Quel beau couple, je vous souhaite plein de bonheur", pouvait-on lire dans les commentaires.