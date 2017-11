Fort Boyard attaquée par la PeTA à cause des tigres : Le dresseur réagit

Voilà une histoire qui risque de faire pas mal parler d'elle. Isabelle Goetz, porte-parole de PeTA, fameuse as­so­cia­tion de défense des animaux, ne veut plus voir de tigres dans Fort Boyard sur France 2, une séquence culte de l'émission !

"Ça fait très longtemps qu'on demande à France 2 d'arrêter d'exploiter des animaux sauvages", a-t-elle déclaré sur CNEWS lundi 27 novembre. Celle qui lutte également pour faire interdire l'exploitation d'animaux sauvages dans les cirques a poursuivi : "Les gens peuvent contacter le maire de leur commune pour signer une pétition et demander l'interdiction de la présence de cirques avec animaux sauvages." Selon elle, il est urgent de trouver une solution car il s'agit d'un "problème de sécurité" et d'une "souffrance que tout le monde voit".

Des propos qui n'ont pas plu à tout le monde et notamment au propriétaire des trois tigres du célèbre jeu de France 2. "Ils ne connaissent pas mes tigres et ne sont jamais venus les voir sur Fort Boyard, a déclaré Thierry Le Portier, contacté par Télé Loisirs. Leur annonce arrive vingt-neuf ans après le début de l'émission, ils sont un peu en retard. Cela fait un moment qu'on n'a pas entendu parler d'eux et ils voulaient faire du buzz suite aux événements [il fait référence au tigre de cirque abattu en plein Paris le 24 novembre, ndlr]."

Récemment, la PeTA a réussi à faire interdire une séquence impliquant un loup dans l'émission Danse avec les stars sur TF1. Celle-ci devait être diffusée samedi 25 novembre pendant la danse de Joy Esther et Anthony Colette.