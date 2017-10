France-Biélorussie : Anne-Claire Coudray amoureuse et déchaînée pour les Bleus

L'enjeu était capital mardi 10 octobre au Stade de France. L'équipe de France devait impérativement s'imposer face à la Biélorussie pour se qualifier directement pour la Coupe du monde qui se jouera l'année prochaine en Russie et éviter les barrages. Objectif rempli par les hommes de Didier Deschamps puisque les Bleus se sont imposés 2-1 grâce à Antoine Griezmann et Olivier Giroud. Soulagés de décrocher leurs tickets pour le Mondial 2018, les joueurs de l'équipe de France ont pu compter sur le soutien du public qui les a boostés tout au long des 90 minutes. De nombreuses personnalités ont fait le déplacement pour cette grande soirée sportive.

Présentatrice et rédactrice en chef des journaux télévisés du week-end sur TF1, Anne-Claire Coudray a assisté au match des Bleus en compagnie de son amoureux, Nicolas Vix, businessman qui s'est illustré en fondant Weeplay, société spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits dérivés (textiles et accessoires) dédiés au monde du sport. Le tendre duo a partagé la même complicité que lors du tournoi de Roland-Garros en juin dernier. Parée de son écharpe de l'équipe de France de rigueur, Anne-Claire Coudray a vibré pour les Bleus. Elle n'est pas la seule.

Le nouveau coach de The Voice Pascal Obispo, l'animateur de France 2 Nagui accompagnée de sa ravissante épouse Mélanie Page, l'acteur Franck Dubosc et son fils Raphaël, ou encore le chanteur M. Pokora se trouvaient eux aussi dans les tribunes du Stade de France.

Sans surprise, les téléspectateurs ont largement regardé le match France-Biélorussie, permettant ainsi à TF1 d'arriver en tête des audiences avec 7 882 000 téléspectateurs et 30,8% de part de marché.