France−Pays-Bas : Emmanuel Macron et Ophélie Meunier ont vibré pour les Bleus

Pour ce match très attendu, les tribunes du Stade de France affichaient complet. De nombreuses personnalités ont assisté à l'événement sportif, à l'instar de la ravissante Ophélie Meunier. La journaliste aux commandes de Zone interdite sur M6 a, elle aussi, vibré pour l'équipe de France, se lâchant dans les tribunes avec ses amis. Le danseur et chorégraphe Brahim Zaibat, l'animateur de France 2 et France Inter Nagui accompagné de sa femme Mélanie Page et l'ancien candidat à l'élection présidentielle Manuel Valls ont tous été repérés au Stade de France. Du beau monde sur le terrain et dans les tribunes.