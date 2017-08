Nagui et sa femme Mélanie Page complices, Valérie Bègue radieuse à Ramatuelle

Exclusif - Mélanie Page et son mari Nagui, Valérie Bègue - Représentation de la pièce de théâtre "Les Chatouilles" lors du Festival de Ramatuelle le 3 août 2017. D ans son one-woman-show A. Bescond danse, lutte, bondit ,s'arc-boute… Seule en scène, avec son corps autant qu’avec ses mots, Andréa Bescond interprète tous les personnages d’une tragédie intime pour raconter l’histoire d’une résilience : celle d’une petite fille abîmée dans sa chair et dans sa tête par « un ami de la famille » entre ses huit et ses douze ans… Du classique au hip-hop, elle maîtrise toutes les techniques de la danse. Quand la voix et les mots ne suffisent plus, elle utilise son corps comme un instrument d’émotions vibrantes. Cyril Bruneau/Bestimage