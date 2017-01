Françoise Hardy mariée à Jacques Dutronc, mais... "Il a une compagne très dévouée"

Dire que Françoise Hardy forme avec Jacques Dutronc un couple mythique semble être un euphémisme tant leur relation est forte et particulière, malgré les années. L'interprète de Mon amie la rose se confie sur leur histoire pour le magazine Gala, à l'heure du succès de son livre Un cadeau du ciel. Cet ouvrage revient sur son expérience aux portes de la mort en 2015 à la suite de graves problèmes de santé, alors que les médecins la disaient perdue. A la fois forte et fragile, elle partage avec les lecteurs son quotidien, entourée de son fils chéri, Thomas Dutronc, qu'elle aimerait tant voir devenir père, ainsi qu'avec celui dont elle est séparée mais qui reste son mari.

C'est en 1967 que Jacques Dutronc et Françoise Hardy deviennent un duo amoureux. Aujourd'hui, lorsqu'elle parle de lui, elle semble si sereine qu'on lui demande si leur couple avait, auparavant, manqué de cette tendresse qu'ils savourent à présent. La réponse est négative : "Nous n'avons jamais manqué de tendresse l'un pour l'autre, mais quand on est jeune, la jalousie et la possessivité gâchent pas mal de choses. A notre âge, nous sommes débarrassés de ce genre de sentiments. Et la distance, lui vivant en Corse, moi à Paris, apaise peut-être encore plus la relation ! (rires) J'appréhendais beaucoup de le retrouver à Monticello l'été dernier. (...) Peur enfin que cela ne se passe pas bien entre nous. Mais Jacques a été charmant. Quand il l'est, je le suis aussi. Enfin j'espère ! (rires)"

Vivre séparément depuis les années 1990 leur a permis de rester aussi proches, étrangement. Jacques Dutronc a refait sa vie : "Il a une compagne extrêmement dévouée à ses côtés. S'il se retrouvait seul, du jour au lendemain, j'ignore comment il se débrouillerait." Il a toujours cru qu'il serait le premier à partir, avant Françoise Hardy d'ailleurs, mais il renaît toujours de ses cendres tel un phénix, confie la chanteuse. Ce qui ne l'empêche pas d'être un grand angoissé, lui qui vient de perdre son frère. Quant à elle, elle pense qu'elle ne lui survivrait pas longtemps, s'il venait à disparaître avant elle.

Françoise Hardy ne cache pas ses sentiments en disant qu'elle aime l'originalité, la créativité, le charisme et la façon d'être si personnelle du père de son fils. Mais lui, que pense-t-il d'elle ? Elle s'aventure à dire qu'il a éprouvé des sentiments profonds pour elle, mais avec cette réserve : "J'ignore si je lui ai inspiré de l'admiration." De notre côté, on admire leur duo artistique et humain...

