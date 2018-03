Françoise Hardy : Sa "grande stupeur" face à la sexualité de son père

Françoise Hardy n'a pas grandi dans un cocon familial solide. Née de l'amour de sa mère pour un homme qui menait une double vie, marié avec une autre, la chanteuse de 74 ans n'a jamais pu créer de véritable lien avec son père. Elle était contrainte de rester très discrète sur son identité. Un anonymat forcé bouleversé par son éclosion surprise dans les années 1960 avec la sortie de son incontournable titre Tous les garçons et les filles comme elle le raconte dans un long entretien accordé à Télérama (numéro du 31 mars au 6 avril 2018). "Mon père, qui avait toujours caché mon existence, s'est mis à raconter à tout le monde que j'étais sa fille", se souvient l'artiste qui publie un nouvel album baptisé Personne d'autre, à paraître le 6 avril.

Françoise Hardy n'est pas le seul secret que son papa a longtemps gardé. La femme de Jacques Dutronc (depuis 1981) et maman de Thomas Dutronc évoque à nouveau l'homosexualité de ce dernier, qu'elle n'a découverte avec une "grande stupeur" qu'à la fin de sa vie. Si la chanteuse a été surprise, elle n'a jamais été dérangée par cette révélation inattendue. "La seule chose qui m'ait chagrinée dans cette histoire, c'est de savoir qu'à un âge avancé, il avait utilisé son argent pour racoler de jeunes gens. L'un d'eux a fini par l'assommer et il en est mort", rapporte Françoise Hardy, une triste histoire précédemment partagée sur Le Divan de Marc-Olivier Fogiel, en février 2016.

A l'époque, l'artiste sans filtre avait encore un peu plus de détails sur l'histoire de son père. "Je crois que mon père n'a pas eu de relation homosexuelle avant un certain âge car il a eu plusieurs femmes dans sa vie, il s'est marié il me semble au moins deux fois", avait-elle notamment confié à Marc-Olivier Fogiel.

L'intégralité de l'interview de Françoise Hardy est à retrouver dans Télérama, numéro du 31 mars au 6 avril 2018.