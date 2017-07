Frank Sinatra : Mort de Barbara, sa quatrième et ultime femme

On l'appelait "Lady Blue Eyes" en raison de ses magnifiques yeux bleus. Barbara Sinatra est morte mardi 25 juillet à l'âge de 90 ans. Une triste nouvelle officialisée par John Thoresen, le directeur de son centre, le Barbara Sinatra Children's Center Foundation, qui vient en aide aux enfants victimes d'abus.

La quatrième et dernière épouse du légendaire Frank Sinatra s'est éteinte près de vingt après son mari (décédé le 14 mai 1998 au centre médical Cedars-Sinai de Los Angeles), à son domicile de Rancho Mirage, en Californie. "Elle est morte confortablement entourée de sa famille et ses amis chez elle", est-il indiqué au Desert Sun (journal de Palm Springs). La santé de Barbara Sinatra s'était sensiblement dégradée ces derniers mois.

Modèle et scénariste, Barbara Sinatra s'était mariée à Frank Sinatra en 1976 et est restée la femme du légendaire chanteur et acteur qui a marqué le 20e siècle jusqu'à sa mort, soit pendant vingt deux ans. La plus longue union de Frank Sinatra.

Dans son livre Lady Blue Eyes : My Life with Frank sorti en 2011, Barbara Sinatra racontait sa première rencontre avec son futur mari lorsqu'il lui a été demandé d'être la doublure d'Ava Gardner, la deuxième épouse de Frank Sinatra. Et comment elle avait passé du temps dans sa maison de Palm Springs alors qu'elle était encore mariée à Zeppo Marx, avec qui elle a eu un fils unique, Max.

Barbara Sinatra s'est bâtie sa propre renommée en se faisant l'avocate des enfants victimes d'abus, utilisant la célébrité et l'aide de son mari pour créer le Barbara Sinatra Children's Center Foundation inauguré en 1986. Barbara Sinatra avait continué d'organiser des évènements caritatifs pour récolter des fonds jusqu'en 2016, avant que sa santé ne se dégrade sévèrement. Depuis son ouverture, le centre a permis d'aider 20 000 enfants.

Jamie Kabler, une amie de longue date de Barbara Sinatra a indiqué que les funérailles de la dernière femme de Frank Sinatra se dérouleront le 1er août prochain. Elle laisse derrière elle son fils unique, Robert Marx, et une petite-fille.