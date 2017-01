Freddie Stroma et Johanna Brady de la série UnReal se sont mariés

La saison des mariages est officiellement terminée pour 2016 ! Freddie Stroma et sa belle Johanna Braddy ont été les derniers à se jeter à l'eau l'an passé. Les amoureux qui se sont rencontrés sur le tournage de la série UnReal, dans laquelle il a incarné Adam Cromwell et elle Anna Martin, se sont passé la corde au cou.

D'après les informations du site E! News, les deux acteurs de 29 ans ont scellé leurs destins lors d'une cérémonie qui s'est déroulée dans la salle des fêtes The Stables du Foxhall Resort and Sporting Club d'Atlanta en Géorgie, ce vendredi 30 décembre. Une information confirmée par les porte-parole de la comédienne, qui a précisé que la jeune femme s'était elle-même occupée d'organiser la cérémonie, avec l'aide de sa mère Braddy.

Freddie Stroma, qui a incarné Cormac McLaggen dans la saga Harry Potter, fricote avec Johanna depuis plus d'un an. Sûr de son choix, il a finalement fait sa demande à celle qui a prêté sa voix à la princesse Yue dans Avatar, le dernier maître de l'air, au mois de mai dernier. Les fiançailles s'étaient déroulées à Vancouver et le couple n'avait pas tardé à officialiser les choses sur le tapis rouge, dévoilant au passage une splendide bague de fiançailles en diamants et saphir.

Ne reste plus qu'à attendre leur première apparition en tant que couple marié !

