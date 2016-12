Eva Longoria, Alizée, Benjamin Castaldi... : Les plus beaux mariages de 2016

Si l'année précédente fût un beau cru en terme de mariage, ce ne fut pas le cas de cette année 2016, malheureusement marquée par les divorces et autres séparations. Quelques couples ont toutefois sauté le pas, et unis leurs destins pour la vie.

A commencer par Corinne de la saison 4 de l'Amour est dans le pré, qui ouvre le bal des mariages cette année, suivie de près par Witney Carson, la jolie de blonde de Danses avec les stars, qui a dit "Oui" à son amoureux du lycée. Aux Etats-Unis, c'est en robe que Fat Mike, le rockeur du groupe NOFX, s'est marié tandis que la star de la série Les Sopranos, Jamie-Lynn Sigler, a convolé en noces dans le désert. Kaya Scodelario, la star de Skins, a épousé Benjamin Walker, l'ex-gendre de Meryl Streep tandis que Aisha de Jordanie, la chanteuse Hayley Williams, ainsi que J.Cole le protégé de Jay-Z se sont aussi passé la corde au cou.

En février c'est Kimberley Walsh, une des chanteuses du groupe Girls Aloud, qui s'est jetée à l'eau ainsi que Jake Lucy de la série Girls, Liberty Ross et Jimmy Iovine ainsi que la chanteuse Julie Zenatti , qui épousé son chéri Benjamin Bellecour devant leur fille Ava. Isabella Cruise, la fille que partagent Tom Cruise et Nicole Kidman, a épousé son amoureux en l'absence de ses parents, comme le fils de Mick Jagger deux mois plus tard.

Entre temps, Jerry Hall a dit "Oui" à Rupert Murdoch ainsi que le héros de Dexter, Michael C. Hall qui a épousé Morgan McGregor. Bertrand Gomez Acebo, fils de l'infante Pilar, s'est marié en catimini contrairement au rappeur Ne-Yo qui a épousé sa chérie Crystal Renay, enceinte de leur premier enfant, devant leurs célèbres amis. En avril, ont convolés en noces : l'excent Patrick Chesnay, le réalisateur de Supersize Me Morgan Spurlock, Jessica de Koh Lanta, la mini-championne Shawn Johnson ainsi que Earl Thomas devant Russell Wilson et Ciara, qui se sont eux mariés au cours de l'été.

Un été sous le signe de l'amour

La saison estivale est propice aux unions, entre le mois de mai et de septembre ce sont une ribambelle de stars qui ont prononcé leurs voeux de mariage depuis Matthieu Gonet de la Star Académy jusqu'à l'actrice Eva Longoria, sans oublier Geraldine Nakache, enceinte, ainsi qu'Alizée et son danseur Grégoire Lyonnet.

L'acteur Gérard Jugnot s'est aussi fait passer la bague au doigt, à l'instar de l'humoriste Jeff Panacloc et son acolyte Phillippe Chevalier, l'américain Kevin Hart, et les bombes de Victoria's Secret Ana Beatriz Barros, Bridget Malcom et Isabeli Fontana. Kimi Matias Räikkönen a épousé Minntu Virtanen lors d'une romantique cérémonie en Toscane, suivi par le chanteur K-Maro, l'animateur Benjamin Castaldi, le créateur de Spotify Daniel Ek et Felix Gray qui a épousé Angela devant Patrick Bruel.

A la rentrée, Eva Mendes et Ryan Gosling se seraient mariés en secret, mais ce qui est sûr c'est que l'étoile montante de la mode française Christophe Guillarmé a épousé son compagnon, comme Paul-Henri Matthieu qui a épousé sa belle Quiterie suivie par Tatyana Ali du Prince de Bel Air. Le mois suivant, c'est le Prince Leka d'Albanie qui a épousé l'actrice Elia Zahara comme Olympe de l'émission The Voice. Le doute plane quant à l'union de Shia Laboeuf avec Mia Goth mais la star de Glee Dianna Agron et celle de Girls Zosia Mamet sont elles bel et bien mariées.

Enfin, pour bien clore l'année Eric Judor a épousé la mère de ses trois enfants tandis que Christian Estrosi, a scellé son destin à celui de sa chérie Laura. Angela Kinsley de la série The Office s'est mariée avec Joshua Snyder, Troian Bellisario de la série Pretty Little Liars a dit "Oui" à Patrick J. Adams et Audrina Patridge a snobbé tous ses petits camarades de The Hills en ne les invitant pas à son mariage, contrairement à Steven Yeun de The Walkind Dead qui a convié ses collègues et amis à ces noces. Terminant l'année au beauté, Janice Dickinson s'est unie pour la vie au médecin Robert Gerner, après s'être courageuse battue contre un cancer du sein.

Coline Chavaroche