Frédéric (Koh-Lanta) est officiellement fiancé, la bague dévoilée

Bien sûr, les followers de l'ex-naufragé n'ont cessé de le féliciter dans les commentaires. Parmi eux figurent Mathilde et Kelly, participante à Koh-Lanta Cambodge, qui ont respectivement écrit : "Les voilà les fiancés. Félicitations à tous les deux, profitez bien de votre week-end monégasque !", "Félicitations vive l'amour".

Lors de sa participation au programme de TF1, Frédéric a réalisé ô combien sa compagne et leur enfant lui manquaient. Ne sachant pas à l'époque qu'il remporterait les 100 000 euros il avait expliqué à Denis Brogniart : "Je sais que ma compagne est très fière de moi, elle me l'a dit [ils ont passé une nuit ensemble après qu'il a gagné un jeu de confort, NDLR]. Ça n'a pas de prix. Je me suis rendu compte que je l'aimais plus que tout et je savais ce que je voulais et ce je veux c'est qu'on se marie. Je fais aujourd'hui ma demande à demi-mot."

Nous leurs adressons toutes nos félicitations !