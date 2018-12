Frédéric Lopez en larmes pour ses adieux à Rendez-vous en terre inconnue

C'est un moment fort en émotions qu'a vécu Frédéric Lopez, mardi 4 décembre 2018. L'animateur de 51 ans présentait son dernier numéro de Rendez-vous en terre inconnu (France 2), avec comme invité l'astronaute Thomas Pesquet. Et, en fin d'émission, il a eu la belle surprise de recevoir de nombreux messages vidéos de personnalités qui ont partagé cette belle aventure à ses côtés.

"C'est une expérience qui m'a marqué, changé, transformé, dans ma tête, dans mon corps et dans mon coeur", a confié l'humoriste Kev Adams. L'acteur Gérard Jugnot l'a remercié pour sa "gentillesse, [son] écoute, [son] intelligence et [sa] bienveillance" en soulignant que "c'est assez rare dans ce métier". "Avec toi, les voyages, ce n'était pas des vacances. Mais tu m'as drôlement inspiré pour ma vie", a quant à lui confié Patrick Timsit. D'autres célébrités l'ont remercié de leur avoir permis de vivre l'expérience Rendez-vous en terre inconnue. Autant de mots touchants qui l'ont bouleversé.

Frédéric Lopez a donc eu bien du mal à retenir ses larmes. Après s'être un peu remis de ses émotions, il a confié : "Je ne m'y attendais pas, je me disais que c'était impossible de réunir tous ces gens et je n'avais pas pensé au téléphone. Je vais me fondre en gratitude, mais je suis très heureux d'être vivant et dans ce pays, d'avoir un public comme celui-là. Donc vraiment merci, merci à tous ces invités d'avoir fait confiance et d'être partis comme ça. (...) Tout ce que je viens d'entendre me bouleverse. J'ai envie de les appeler tous dans la seconde."

Sa vie après Rendez-vous en terre inconnue

Le présentateur s'est ensuite réjoui d'avoir vu que le public validait son remplaçant, Raphaël de Casabianca (présent sur le plateau), avant de lui passer officiellement le relais. Pour rappel, c'est Frédéric Lopez qui a désigné son successeur. "D'autres noms avaient été évoqués avant lui, mais sans faire l'unanimité au sein de l'équipe. Il me fallait trouver la perle rare, quelqu'un qui ait la légitimité du voyage, le goût des autres et qui ne triche pas. Il réunit tous ces paramètres", confiait-il à nos confrères de Télé 2 semaines en novembre dernier. Il était également revenu sur la raison qui l'a poussé à quitter Rendez-vous en terre inconnue : "Cela me trottait dans la tête depuis longtemps. Je suis obsédé par la sincérité. Je me revois sur mon chameau en Mongolie, avec Mélanie Doutey, en train de pleurer, tout seul, parce que je pensais aux adieux qui allaient arriver. Je pensais me blinder avec le temps, mais c'est le contraire qui est arrivé."

Frédéric Lopez n'abandonne toutefois pas totalement Rendez-vous en terre inconnue. Il continuera à produire son émission. "Je vais faire davantage de conférences. Je m'apprête également à raconter les coulisses de ce programme, mais aussi celles de mes autres expériences audiovisuelles dans une autobiographie. Et puis je quitte l'antenne mais je ne tourne pas le dos à la télé. Mon défi, c'est d'arriver à convaincre des chaînes de mettre à l'antenne des programmes que j'ai imaginés que je ne présenterai pas", a-t-il conclu.