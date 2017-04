Fréro Delavega : Après sa chute, Florian donne de ses nouvelles avec humour !

Pour rappel, le duo Fréro Delavega annonçait en novembre dernier sur Instagram sa séparation au terme de sa tournée 2017 après six belles années de collaboration. "Courir après les ventes, après le succès, ce n'est pas quelque chose qui me fait rêver. Cette exposition médiatique est quelque chose qui ne me convient plus", confiait notamment Florian à l'occasion d'une interview pour 50 Minutes Inside. Leurs fidèles fans profitent donc à 100% des derniers concerts donnés par Jérémy Fréro et son complice.