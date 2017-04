Fréro Delavega : Florian transporté à l'hôpital après une grosse chute ?

Coup dur pour Florian Delavega !

En novembre dernier, le duo Fréro Delavega annonçait sur Instagram sa séparation au terme de sa tournée 2017 après six belles années de collaboration. "Courir après les ventes, après le succès, ce n'est pas quelque chose qui me fait rêver. Cette exposition médiatique est quelque chose qui ne me convient plus", confiait notamment le compagnon de la chanteuse argentine Natalia Doco à l'occasion d'une interview pour 50 Minutes Inside. Leurs fidèles fans profitent donc à 100% des derniers concerts donnés par Jérémy Fréro et son complice.

Malheureusement, les 2 500 personnes présentes lors du concert qu'ils donnaient à Auxerre dimanche 2 avril ont eu le droit à un show plus court que prévu. La raison ? Une grosse chute de Florian Delavega, environ quarante-cinq minutes avant la fin du spectacle. Si le jeune homme n'a pour l'heure pas donné de nouvelles sur les réseaux sociaux, les rumeurs disent qu'il aurait été transporté à l'hôpital.

De quoi inquiéter son public. "Super concert des @FreroDelavega à Auxerre malgré l'accident... J'espère que @FloDeLavega va bien ! Donnez-nous des nouvelles ! @JeremyFrerot", "Super concert à Auxerre ! Donnez-nous des nouvelles de Flo, on espère qu'il va bien... Merci pour l'énergie, c'était top", "Petite pensée pour Flo des fréro delavega qui se retrouve à l'hôpital suite à un concert mal passé", a-t-on notamment pu lire.

Contactée par le site L'Yonne républicaine, la production n'a pas souhaité commenter cette histoire.