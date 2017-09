Fubiz Talks 2017 : Charlotte Le Bon et Bettina Rheims, la créativité sur mesure

Plus que quelques jours avant les Fubiz Talks 2017, un après-midi placé sous le signe de la créativité et de l'inspiration, dans le cadre exceptionnel de la Salle Pleyel, à Paris !

Imaginé par l'agence Tetro et la plateforme digitale Fubiz, cet événement, qui se tiendra le 27 septembre 2017, réunira neuf artistes de renom qui s'exprimeront tour à tour sur scène, dévoilant en exclusivité les coulisses de leur démarche créative.

C'est la journaliste Sonia Devillers, figure phare de l'émission L'Instant M sur France Inter, qui a été choisie pour animer cet événement unique, aussi bien destiné à un public de professionnels avertis qu'au grand public amateur d'art sous toutes ses formes. L'animatrice introduira et fera le lien entre les différents intervenants, lesquels auront carte blanche dans un temps de parole imparti de 25 minutes.

Parmi eux, la comédienne d'origine canadienne Charlotte Le Bon, révélée au grand public français en tant que Miss Météo du Grand Journal de Canal+ de 2010 à 2011. Actrice et mannequin, elle est également photographe et illustratrice. L'univers qu'elle dessine et immortalise, poétique, naïf et bourré d'esprit, plaît à ses confrères et consoeurs artistes comme à ses fans.

Elle succédera au producteur, scénariste et réalisateur Cédric Klapisch (Un air de famille, L'Auberge espagnole, Ce qui nous lie...), à la célèbre photographe Bettina Rheims, au créateur de mode haut en couleur Jean-Charles de Castelbajac ou encore à Arnaud Rebotini, compositeur, interprète, producteur et remixeur. Il vient notamment de signer la bande originale du film 120 Battements par minute.

Vous l'aurez compris : architecture, graphisme, photographie, vidéo, mode, musique et design seront mis à l'honneur en cette journée créative ! Pour découvrir toute la programmation, rendez-vous sur le site officiel de l'événement. Et pour réserver vos places (ne tardez pas, c'est bientôt complet !), rendez-vous sur le site de la salle Pleyel.