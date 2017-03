Gad Elmaleh et Franck Dubosc : Sauveteurs engagés devant Alessandra Sublet

Il y avait du beau monde pour le gala des Sauveteurs sans Frontières. Gad Elmaleh ne s'était pas fait prier pour venir à l'hôtel du Collectionneur, ce 20 mars, afin d'apporter son soutien à cette association dont la mission est de porter assistance à des personnes en danger dans le monde entier. Trois jours après la séance de dédicaces de sa BD, Le Blond va faire son retour, qui avait lieu le 17 mars à la Fnac Saint-Lazare, l'humoriste était présent à cet évènement comme son ami Franck Dubosc, venu avec sa femme Danièle.

"Qui sauve une vie, sauve l'humanité", tel est le crédo de l'association. Les secouristes de SSF sont intervenus sur de nombreuses missions de secours d'urgence, suite à des catastrophes naturelles ou à des conflits (Sri Lanka, Birmanie, Haïti, Thaïlande, Philippines, Népal, Mali, Israël et les Territoires Palestiniens, Jordanie, Kurdistan irakien). Les récents événements en France ont poussé SSF à former des jeunes au secourisme, à former des médecins à la médecine dite de guerre, à les équiper en kits de secours, et à créer un grand maillage de secouristes. Lors de ce gala, de nombreux bénévoles étaient présents parmi lesquels quelques personnalités.

Montée sur la scène, Alessandra Sublet a rejoint Arié Levy, président de l'association, et a pu dire quelques mots devant un parterre d'invités. Estelle Lefébure, Michel Jonasz, Albane Cléret, Céline Bosquet, Brune de Margerie, Nicole Coullier, Alain Terzian, Romain Sardou, Alexandre Arcady ou encore Richard Orlinski avaient fait le déplacement. Tout comme Kenza Sadoun El Glaoui et l'artiste Johann Perathoner. Il y avait également Sidney Toledano, actuel PDG de Dior Couture, venu avec son épouse, Katia Toledano, ainsi que Catherine Madar, vice-présidente de l'association.

Sur scène, se sont également succédées les artistes Joyce Jonathan, très amincie, et Camélia Jordana, ainsi que quelques danseuses.