Gad Elmaleh et son frère Arié : Étranges retrouvailles au Saturday Night Live...

C'est Gad Elmaleh qui a assuré le show sur M6, jeudi 5 janvier pour le premier Saturday Night Live français. Pour cette soirée exceptionnelle, l'acteur et humoriste avait préparé un casting aussi éclectique qu'étonnant. Parmi ses invités (Philippe Lellouche, Gérard Darmon, Ahmed Sylla, Logan Paul...) se trouvait notamment Arié Elmaleh.

Le plateau du SNL a donc été le théâtre des retrouvailles entre les deux frères. Ayant tous deux poursuivi une carrière, l'un sous le feu des projecteurs entre Paris et l'Amérique, l'autre de manière un peu plus discrète, leurs chemins ne se sont que très rarement croisés. En effet, Gad et Arié ne s'étaient pas donné la réplique depuis 2003 et le désormais culte Chouchou. Il aura fallu attendre le dernier quart de l'émission en direct pour voir débarquer Arié. Dans un look aussi kitsch que beauf, feignant l'accent québécois et jouant le frère mal aimé et méconnu de l'animateur, l'ex de Virginie Ledoyen s'est invité sur scène et a offert une tendre accolade à son grand frère. Arié Elmaleh a ensuite poussé la chansonnette avant que Maître Gims ne prenne plus tard le relais.

Sur Twitter, les retrouvailles entre les deux frangins ont comblé de bonheur les spectateurs, nombreux à se féliciter de ce duo rare et improbable. "Z'êtiez TOP !! ça fait plaisir de vous voir tous les deux !", écrit Myriam en mentionnant les deux acolytes. "Le 1/4 de frère canadien de Gad ! Magnifique gros fou rire ! Toujours cliente de ton humour Arié", a écrit une autre spectatrice au petit frérot de Gad. "On l'attendait et tu l'as gardé pour la fin, belle idée !!", s'est exclamée une utilisatrice, visiblement satisfaite d'avoir pu voir à nouveau se réunir les deux frères.