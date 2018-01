Gad Elmaleh : Fier de son fils Noé qui a signé un nouveau contrat !

L'industrie de la mode est toujours obsédée par les enfants de stars ! Une obsession qui profite au fils de Gad Elmaleh, qui y poursuit sa discrète ascension. Noé ajoute à son book une nouvelle campagne publicitaire, pour Dolce & Gabbana...

En janvier, les plus grandes maisons de mode dévoilent les images de leurs campagnes pour les saisons printemps-été ! Plusieurs top models en herbe apparaîssent sur celle de Dolce & Gabbana, des espoirs du mannequinat dont fait partie Noé Elmaleh.

Après avoir participé au défilé Dolce & Gabbana (collection printemps-été 2018) à la Fashion Week de Milan, fin septembre dernier, l'ado le 17 ans s'est envolé pour Venise, lieu du shoot de la campagne de la marque italienne.

Noé a posé devant l'objectif des frères Luca et Alessandro Morelli, et publié le cliché sur Instagram. Son papa, l'acteur et comédien Gad Elmaleh, a reposté la photo et ajouté en légende : "Félicitations pour la campagne @dolceandgabbana grand garçon @noeelmaleh".