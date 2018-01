Gad Elmaleh : Papa célibataire avec Noé et Raphael pour le Nouvel An

Gad Elmaleh a démarré 2018 aux côtés des deux êtres qu'il aime le plus au monde : ses garçons. Sur Instagram, l'humoriste, comédien et réalisateur a souhaité la bonne année à ses 1,4 million d'abonnés. Et c'est avec une photo de lui et ses deux fils, Noé (16 ans) et Raphaël (4 ans), qu'il a ouvert cette nouvelle année.

Un procédé très américain qui détonne avec les pratiques françaises, où on expose peu ses plus jeunes enfants sur les réseaux sociaux. Pendant longtemps, Gad s'en est bien gardé, laissant à son aîné Noé le soin de le faire en toute discrétion. Mais c'est en papa fier qu'il a décidé de poser avec le fruit de son histoire révolue avec Charlotte Casiraghi. Il faudra donc s'y habituer, d'autant qu'il avait déjà posté un tendre moment avec son petit garçon immortalisé en octobre dernier.

Quant à Noé, mannequin depuis plus d'un an, c'est assez régulièrement qu'on le croise sur les réseaux de son père ou à ses côtés sur les tapis rouges. Fils de la comédienne Anne Brochet, Noé Elmaleh, qui s'est montré très habile dans l'exercice, n'a plus peur de briller sous le feu des projecteurs.