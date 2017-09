Gad Elmaleh : Papa fier et taquin devant son fils Noé, "marié" stylé

Ce n'est pas la première fois que l'adolescent de 16 ans, qui a signé il y a plus d'un an avec l'agence Success Models, défile pour la griffe italienne. En juin dernier, Noé s'était déjà illustré avec charme lors de la Fashion Week homme automne-hiver 2017-2018. Quatre mois plus tard, il avait également participé à la présentation de la collection de prêt-à-porter de la marque Zadig & Voltaire lors de la Fashion Week de New York.

De son côté, Gad Elmaleh est toujours très investi dans sa tournée américaine pour les représentations de son spectacle 100% en anglais, Oh My Gad!. Le comédien de 46 ans est engagé pour une vingtaine de dates jusqu'au 18 novembre prochain. Il passera notamment par Philadelphie, Pittsburgh, Washington, Los Angeles et New York.