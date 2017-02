Gad Elmaleh: Son fils Noé, Judith, Arié, ses parents... Sa famille réunie pour lui

C'était la consécration pour lui. Samedi 11 février, Gad Elmaleh se produisait au Carnegie Hall, une mythique et prestigieuse salle new-yorkaise, où il donnait une représentation unique de son spectacle en anglais, Oh My Gad. Pour cette soirée unique, Gad a reçu de nombreux proches tels qu'Alexandra Lamy ou Roschdy Zem, tout en évoluant devant une poignée de VIP : Jessica Chastain, Sarah Jessica Parker, Jerry Seinfeld...

Mais s'il y avait bien un public que Gad Elmaleh voulait absolument combler ce soir, c'est sa famille. Pour ce spectacle exceptionnel au Carnegie Hall, l'humoriste et comédien natif de Casablanca avait invité ses parents, son père David et sa mère Régine, mais aussi sa soeur Judith et son petit frère, l'acteur Arié Elmaleh – qui a profité du spectacle avec sa chérie, la comédie Barbara Schulz.

Complice avec ces derniers (son père l'embrassant chaleureusement), Gad Elmaleh n'a pu retenir son émotion lorsqu'il a croisé son fils aîné, Noé (16 ans). Avant de poser avec lui devant notre photographe, il l'a accueilli d'une belle et adorable accolade paternelle. Il y avait d'ailleurs comme un air de déjà-vu puisque c'est à New York que Gad avait posé pour la première fois avec Noé, sur un tapis rouge. Fier de son papa, Noé Elmaleh a pu voir le Carnegie Hall rire aux éclats devant le show en mode stand-up de la vedette du soir.

"C'est un aboutissement. Je n'avais jamais, jamais imaginé pouvoir jouer dans cette salle, vraiment, avait-il confié à l'AFP en marge de son spectacle. J'ai commencé par une résidence à Joe's Pub (salle new-yorkaise). À l'été, ça fera quasiment un an que je fais des shows là-bas. Le Carnegie, ça m'a fait vraiment le même effet que lorsqu'on m'a annoncé que j'allais faire l'Olympia pour la première fois. Il y a quelque chose de sacré." Et poursuit : "Mais ce n'est pas une fin. Ça correspondrait au début. Au début d'une vraie tournée dans des grandes salles, avec encore plus de passages télé. J'ai envie d'aller au bout du projet en anglais. Je pense que la fin, ou le point d'orgue, ce sera quand le spectacle sera passé à la télé américaine."

Après son spectacle, Gad Elmaleh a eu un message touchant pour ses proches. "Merci les copains d'avoir fait le voyage et d'être à mes côtés dans un moment si important de ma vie", a-t-il déclaré en légende une photo en noir et blanc où il avait réuni sa famille, ses amis et ses collaborateurs.