Gad Elmaleh triomphe à New York devant Alexandra Lamy et Jessica Chastain

Rien n'arrête Gad Elmaleh. Après avoir conquis le coeur des Français, l'humoriste et comédien s'est lancé à la conquête des Etats-Unis. Voilà quelques années que Gad tente de s'y faire une place. Depuis plusieurs mois, il enchaîne les dates de tournée en jouant un spectacle intégralement en langue anglaise. La consécration, il l'a eue samedi 11 février en faisant salle comble au Carnegie Hall, une mythique salle new-yorkaise de 2800 places.

Pour cette grande fête, Gad Elmaleh avait réuni du beau monde. Ainsi se sont croisés dans les travées et loges de la prestigieuse salle, Alexandra Lamy ou bien Sarah Jessica Parker. Improbable mais vrai donc. Pour SA soirée, Gad a eu la joie de voir débarquer plusieurs de ses amis pour le soutenir à New York. L'ex de Jean Dujardin a ainsi répondu à l'appel, tout comme Roschdy Zem par exemple. La famille de Gad était également de la partie, tout comme des stars américaines. Jerry Seinfeld, le mentor, l'idole de Gad Elmaleh, ne pouvait manquer pareil rendez-vous. C'est lui qui a lancé le natif de Casablanca sur le sol américain. Il était donc logique que le légendaire humoriste et auteur new-yorkais soit le supporter N°1 de Gad. Du coup, il a même été jusqu'à le surprendre en montant sur scène pour le saluer, provoquant une vive émotion pour Gad et des applaudissements nourris dans le public. Il l'a ensuite retrouvé dans les loges où proches et VIP se sont réunis pour féliciter le héros du soir.

On a ainsi pu croiser Jessica Chastain, venue avec son bel amoureux Gian Luca Passi de Preposulo, ainsi que les comédiennes Sarah Jessica Parker et Julianna Margulies, la designer Diane von Furstenberg et son époux, le magnat des médias Barry Diller, mais aussi Soon Yi, la femme de Woody Allen. On a également aperçu le célèbre galériste new-yorkais Tony Shafrazi aux côtés de Dan Leibovici, le comédien et humoriste Ryan Hamilton, les producteurs de spectacles Gilbert Coullier et sa femme Nicole, le romancier Harlan Coben, l'acteur et producteur Isaac Sharry ou encore Emmanuelle Alt, la rédactrice en chef du magazine de mode Vogue Paris.

