Gad Elmaleh : Sa blague sur David Hallyday... Il fallait oser !

Actuellement à l'affiche sur Netflix avec son dernier stand-up American Dream, Gad Elmaleh vit un véritable rêve américain. Ce qui ne l'empêche pas de s'intéresser toujours à la France et à son actualité, largement marquée depuis quelques semaines par l'affaire du testament de Johnny Hallyday. Sur Instagram, via sa story, l'humoriste, comédien et réalisateur a surfé sur l'actu du moment, alors que les aînés du Taulier s'apprêtent à affronter à nouveau Laeticia au tribunal de Nanterre.

L'ex de Charlotte Casiraghi – avec qui il a eu le petit Raphaël – n'a pas trouvé mieux que de sortir une de ces petites vannes dont lui seul a le secret. "Au Maroc, comment surnomme-t-on David Hallyday ? Breakfast, parce que c'est le petit de Johnny (le petit-déjeuner)", lâche-t-il en reprenant son accent marocain. Le tout avec autodérision puisqu'il laisse vite comprendre qu'il admet que sa blague n'était pas très hilarante...

Comme de nombreux artistes, Gad Elmaleh a été bouleversé par la mort du rockeur français le 6 décembre dernier. Proche de Johnny, qu'il avait invité à le rejoindre lors d'un spectacle pour ses 20 ans de scène, Gad avait bien évidemment rendu hommage à son idole et ami. L'interprète de Chouchou avait publié, sur son compte Instagram, une photo de la légende du rock, accompagnée d'un simple "Que je t'aime !", référence évidente au tube du chanteur décédé.