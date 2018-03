Gad Elmaleh : Son fils Raphaël, 4 ans, joue les cuistots et c'est trop mignon !

Alors que son dernier spectacle American Dream, un nouveau stand-up dans la langue de Shakespeare, est diffusé depuis quelques jours via la plateforme Netflix, Gad Elmaleh est actuellement en relâche. C'est en tout cas ce qu'il affiche sur Instagram, où, à l'instar des confrères américains, l'humoriste et comédien français expose de plus en plus sa vie privée et les coulisses de ses journées.

Dernièrement, il a filmé son fils de 4 ans, Raphaël, fruit de son idylle révolue avec Charlotte Casiraghi. Échangeant avec lui en français, il capture avec son smartphone deux moments de vie avec son petit garçon. Dans les deux premières vidéos publiées dans sa story, il explique à Raphaël avoir joué sur un énorme bateau, pendant que le petit bonhomme admire sous tous les angles une miniature du paquebot.

Plus tard, il filme son fiston en train de jouer les apprentis cuistots sur la table basse du salon. On peut le voir "faire un jus de fruits mélangés" de son propre aveu, devant son père, circonspect et étonné. Dans une autre vidéo, il essaie de montrer un peu d'autorité en lui demande qui l'a autorisé à presser des fruits. "Bah je l'ai fait tout seul", lui répond Raphaël, qui n'a visiblement demandé l'autorisation à personne – et surtout pas à son papa. Trop mignon !