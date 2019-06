Gaëtan (Mariés au premier regard 3) : Pourquoi il n'a pas divorcé de Claire

Aussi surprenant que cela puisse paraître, Gaëtan (35 ans) n'a toujours pas divorcé de Claire (32 ans) après leur union express dans l'émission Mariés au premier regard 3 sur M6.

Un an après le tournage, l'ancien responsable dans la restauration de 35 ans – aujourd'hui en couple avec une certaine Tanya – a expliqué la raison sur ses réseaux sociaux. "La signature du divorce a lieu à Paris, ce n'est pas la porte à côté ! Les autres mariages ont eu lieu dans le Sud ! Ce n'est pas évident pour moi, de plus à mes frais. En étant informé de la date, j'aurais pu prévoir et m'organiser par rapport à mon travail", a expliqué en story Instagram celui qui vit entre Nîmes et Montpellier. Malgré ce contretemps, Gaëtan compte bien tourner la page Mariés au premier regard pour se consacrer à celle qu'il a connue après l'émission. "Être marié à une personne avec qui j'ai été juste le temps d'un tournage, non merci ! De plus, je suis en couple depuis neuf mois avec Tanya ! Je ne vois pas l'intérêt de laisser traîner", a-t-il assuré.

Déjà interrogé par Purepeople.com à propos de sa fin de relation avec Claire, Gaëtan avait commenté : "Quand je suis rentré chez moi, je savais très bien qu'il n'y aurait pas de suite. J'ai repris le cours normal de ma vie. On ne s'est pas revus. Nous sommes très peu en contact." Et de poursuivre alors sur son idylle avec Tanya : "Ça fait six mois qu'on est ensemble. J'ai quitté mon travail, je me lance dans le commerce. J'ai posé mon préavis, on va habiter ensemble... C'est une personne qui aime la vie, tatouée et fêtarde comme moi. À côté de ça, on est très complices. On est partis ensemble en vacances en janvier. Elle m'a offert une semaine à Malaga pour mon anniversaire. C'est une évidence."