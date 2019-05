Gaëtan (Mariés au premier regard) en couple : Sa grande annonce sur Instagram

L'expérience Mariés au premier regard n'a pas été vraiment concluante pour Gaëtan. L'ancien responsable dans la restauration de 35 ans a épousé Claire (32 ans), avec laquelle il était compatible à 84%. Si la chargée de clientèle dans une banque n'a pas été séduite au premier regard, elle avait fini par succomber à son charme. Malgré quelques doutes concernant leur avenir, ils ont pris la décision de rester mariés.

Mais leur histoire n'a pas duré bien longtemps après le tournage comme Gaëtan l'avait confié à Purepeople : "Quand je suis rentré chez moi, je savais très bien qu'il n'y aurait pas de suite. J'ai repris le cours normal de ma vie. On ne s'est pas revus. Nous sommes très peu en contact." Aujourd'hui, l'ancien candidat de M6 est un homme comblé. Quelques semaines après le tournage, il a rencontré Tanya pour qui il avait eu un coup de coeur. "Ça fait six mois qu'on est ensemble. J'ai quitté mon travail, je me lance dans le commerce. J'ai posé mon préavis, on va habiter ensemble... C'est une personne qui aime la vie, tatouée et fêtarde comme moi. À côté de ça, on est très complices. On est partis ensemble en vacances en janvier. Elle m'a offert une semaine à Malaga pour mon anniversaire. C'est une évidence", nous expliquait-il en avril dernier.

Cela se passe tellement bien entre eux que les tourtereaux ont pris une grande décision. Ce mardi 7 mai 2019, Gaëtan a annoncé que Tanya et lui allaient vivre ensemble : "Après plusieurs mois à jongler entre nos 2 apparts, nous voilà enfin unis dans NOTRE maison. Un rêve les yeux ouverts." Et, en hashtag, il a annoncé qu'une autre surprise était à venir. Affaire à suivre donc.