Gagnante de Miss Monde 2018 : Les photos les plus sexy de Vanessa Ponce de Leon

Il était temps pour l'indienne Manushi Chhillar, Miss Monde 2017 de laisser sa couronne. Ce samedi 8 décembre 2018 se déroulait l'élection Miss Monde 2018 à Sanya, en Chine. 118 reines de beauté ont tenté leur chance dans l'espoir de lui succéder. Il ne pouvait malheureusement y avoir qu'une gagnante et il s'agit de Miss Mexique Vanessa Ponce de Leon.

Si Maëva Coucke (Miss France 2018) n'a pas réussi à se qualifier dans le Top 12, la belle brune de 26 ans s'est hissée dans le Top 5 et était la deuxième favorite du public (face à Miss Ouganda et Miss Thaïlande). Finalement, le jury l'a préférée, elle a donc remporté le concours. Nul doute que le public se rendra rapidement sur ses réseaux sociaux et il ne sera pas déçu.

Vanessa Ponce de Leon n'hésite pas à faire grimper la température sur Instagram. La brunette y pose en bikini, en maillot de bain, en robe transparente ou en petite jupe, de quoi faire plaisir à ses admirateurs. Rendez-vous ci-dessous et dans notre diaporama pour découvrir ses photos les plus sexy.