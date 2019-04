Game of Thrones : Un château de la série mis en vente...

Comme l'annonce Maison Real Estate, une partie du château de Gosford est disponible à l'achat au prix de 656 452 dollars, soit environ 580 000 euros. Désigné comme Riverrun dans la série, il s'agit du repère de la maison Tully, là ou Catelyn Stark a grandi. Datant du milieu du XIXème siècle, le bâtiment a servi de base militaire durant la Seconde Guerre mondiale. Il a ensuite été converti en hôtel dans les années 1980. Le lot mis en vente aujourd'hui a en partie été rénové en six larges appartements faisant chacun 325 mètres carrés.

Que le futur propriétaire des lieux et éventuel fan de Game of Thrones soit averti : il ne risque pas de voir Emilia Clarke, Kit Harington ou Maisie Williams débarquer en costume puisque la série événement touche à sa fin. La huitième saison s'achèvera avec un sixième épisode le 19 mai prochain. Les fans pourront ensuite se consoler en partant en vacances sur d'autres lieux de tournage célèbres : le château Ward à Belfast, Dubrovnik en Croatie, le château de Zafra et le parc naturel des Bardenas Reales en Espagne, Essaouira au Maroc ou encore l'effrayante allée de Ballymoney en Irlande du Nord.