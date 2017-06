Garou et sa chérie font la fête devant Manuel Valls et sa femme...

Le businessman Benjamin Patou fêtait, mardi 27 juin 2017, ses 40 ans. Il a fait d'une pierre deux coups en célébrant également les 20 ans de son entreprise, Moma Group, spécialisée dans l'événementiel. Une foule d'invités avait répondu à l'appel.

C'est dans le cadre so chic de l'hôtel Salomon de Rothschild, dans le 8e arrondissement de Paris, que se tenait la soirée. Une belle réception avec un dîner signé Kaspia Réceptions & Pierre Gagnaire pour des invités de marque : Christophe Maé, Estelle Lefébure, Eric Judor, Claude Lelouch, Garou et sa jolie compagne Stéphanie Fournier, Patrick Poivre d'Arvor, Dominique Desseigne et sa compagne Alexandra Cardinal, l'ancien Premier ministre et député Manuel Valls accompagné de son épouse Anne Gravoin, Christophe Lambert ainsi que Zinedine Soualem, Elsa Zylberstein, Cyrielle Claire et son mari Michel Corbière, Elie Chouraqui, Luc Ferry, Francis Huster, Jean-Luc Reichmann, Virginie Guilhaume, Hervé Morin, Henri Tullio, Sarah Lavoine, Caroline Barclay, Fréderic Saldmann, les producteurs Gilbert et Nicole Coullier, Olivier Courtin Clarins, Jacques Bunger, Vincent Labrune...

La soirée a notamment été marquée par une prestation de Benjamin Patou au piano accompagné d'Anne Gravoin au violon, qui ont joué l'Avé Maria de Gounod. Le chanteur Garou a quant à lui mis le feu en interprétant ses plus grands tubes, et Christophe Maé a chanté un très à propos "Demain 40 ans, on s'attache... Il est où le bonheur ?"

Thomas Montet