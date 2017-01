Gavin Rossdale regrette Gwen Stefani : "Divorcer n'est pas ce que je voulais"

Si Gwen Stefani s'est déjà exprimée à de nombreuses reprises sur sa douloureuse rupture avec Gavin Rossdale (elle a depuis refait sa vie avec la star de la country Blake Shelton), le chanteur de 51 ans s'était jusqu'à aujourd'hui plutôt montré discret dans les médias.

Neuf mois après l'officialisation de son divorce d'avec la mère de ses trois enfants (Kingston 10 ans, Zuma 8 ans et Apollo 2 ans), le guitariste du groupe britannique Bush s'est exprimé lors d'un entretien accordé au magazine Fabulous pour évoquer cette rupture "choquante", admettant qu'il pensait toujours que son ex est une femme "incroyable". "[Divorcer] est complètement à l'opposé de ce que je voulais faire. Mais voilà où nous en sommes. La mort mise à part, je pense que le divorce est l'une des choses les plus difficiles et les plus douloureuses que l'on ait à traverser", a-t-il déclaré.

Gwen Stefani avait demandé le divorce à Gavin Rossdale en août 2015, citant des "différends irréconciliables". Très peu de temps après l'annonce de leur séparation, des rumeurs avaient surgi dans la presse pour affirmer que le chanteur avait trompé son épouse avec la nounou de leurs enfants, bien qu'aucune des deux stars n'ait confirmé ou commenté cette information.

Les jours qui ont suivi le divorce étaient vraiment les pires

Juré du télé-crochet The Voice UK, Gavin Rossdale s'est dit "reconnaissant" d'avoir partagé vingt années de sa vie avec la star du groupe No Doubt. "Nous avons eu vingt années pour nous et c'est plutôt quelque chose d'incroyable. C'est une belle durée de vie. Ces vingt années ont été magnifiques et nous avons eu trois enfants exceptionnels. Il y a beaucoup de choses positives, et avec le temps, cela deviendra de plus en plus évident", a-t-il ajouté.

Gavin Rossdale, qui est également le père du mannequin Daisy Lowe (27 ans), a pour seule priorité le bonheur et l'équilibre de ses enfants. Selon lui, cela passe naturellement par des relations cordiales avec Gwen Stefani. "À mes yeux, le principal est de rester fort devant eux, et de rester silencieux mais respectueux de Gwen. C'est ce que je ferai toute ma vie. Ces jours [qui ont suivi leur divorce] étaient vraiment les pires. Tout est un peu flou. (...) La seule chose – la seule bonne chose parce que tout le reste n'est pas bon –, c'est que nous aimons nos enfants et que tout tourne autour d'eux. Donc nous faisons tout ce qui est possible pour que ces changements de vie soient cohérents", a-t-il conclu.