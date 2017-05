Gaya Verneuil : Qui est la fille qu'Henri Verneuil a eue à 69 ans ?

Dans la grande famille des "enfants de" finissant par suivre les traces de leurs illustres parents, voici Gaya Verneuil. Comme son nom le laisse à penser, elle n'est autre que la fille de l'immense réalisateur Henri Verneuil, à qui l'on doit quelques classiques du 7e art tels que Le Clan des Siciliens ou Mélodie en sous-sol. Son père, Gaya ne l'aura connu que douze années. Henri l'avait eue à l'âge de 69 ans et il est décédé en 2002, à 81 ans. Lors des funérailles auxquelles ont assisté des Oury, Drucker, Delon, Cardin, Lux et autres Cardinale, personne ne savait alors que la jeune adolescente, protégée des regards par sa mère, allait devenir, quatorze ans plus tard, une actrice talentueuse.

À l'affiche depuis cinq saisons de la série Candice Renoir, Gayané de son vrai prénom a fait son trou dans ce programme emmené par Cécile Bois. Elle y a fait ses armes, après avoir décidé, en terminale, que la comédie serait son métier. Passionnée d'équitation, elle délaisse un rêve pour un autre parce qu'"à force de regarder des films, je m'amusais à refaire des scènes". Et elle se donne les moyens de le vivre, ce rêve, passant du Cours Florent à la New York Film Academy. "J'ai tourné deux longs métrages aux Etats-Unis. Faute d'obtenir un visa d'artiste, je suis rentrée en France en 2011", racontait-elle au Parisien en mai 2014. Elle revient en France où elle est engagée pour incarner le Lieutenant Chrystelle Da Silva dans un programme diffusé sur France 2. Cinq saisons plus tard, personnage indéboulonnable, cette mystérieuse femme lieutenant de police a su séduire le public.

Je l'ai connu non pas comme metteur en scène mais comme papa gâteau

"Ce n'est pas parce que mon père a été un génie du cinéma que je suis une comédienne douée", dit-elle en toute humilité. Un papa dont elle parlait il y a trois ans, avec des mots doux et nostalgiques. "Mon père m'a eue à l'âge de 69 ans. J'avais 4 ans quand il a réalisé son dernier film, 588, rue Paradis. Je l'ai connu non pas comme metteur en scène mais comme papa gâteau, très présent à la maison. Il écrivait encore des scénarios et nous les lisait", se souvenait-elle encore avec Le Parisien. Pourtant, père et fille n'ont "jamais parlé de cinéma ensemble" même si Gayané a "vu beaucoup de ses films", notamment parce que "cela lui faisait plaisir de [nous] les montrer quand ils étaient diffusés à la télé". Sa préférence va d'ailleurs assez logiquement au Clan des Siciliens.

La jeune femme, qui se dit "plutôt timide" dans la vie et "n'aime pas les conflits", a désormais un bel avenir devant elle. Rien de prévu pour l'instant, si ce n'est continuer Candice Renoir. "Je dois encore faire mes preuves et m'accomplir en tant qu'actrice", disait-elle en 2014. Elle a peut-être franchi un cap depuis...