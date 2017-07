Geneviève de Fontenay fan de Brigitte Macron : "Elle ne fait pas de chichis"

La minute vieille sur Arte accueille des invitées de marque cet été ! Parmi elles, l'ancienne patronne du comité Miss France Geneviève de Fontenay (84 ans). Interrogée par nos confrères du Parisien à cette occasion, la dame au chapeau a accepté de parler de cette expérience mais aussi, comme à son habitude, de tout ce qui l'interpelle dans l'actualité.

Concernant sa participation au programme humoristique d'Arte - qu'elle a rejoint ponctuellement à l'instar de Liliane Rovère (84 ans, récemment vue dans Dix pour cent) et d'Andréa Ferréol (70 ans, vue dans Meurtres à Aix-en-Provence) -, Geneviève de Fontenay a indiqué : "Je ne connaissais pas cette série, et j'ai été un peu surprise quand on m'a proposé d'y participer. J'ai accepté car c'était bien payé ! C'était une récréation. Arte est une chaîne appréciée où je savais qu'on ne me ferait pas faire n'importe quoi." Et de révéler toutefois sur le texte qu'elle a eu à jouer : "J'ai fait enlever certains termes un peu sexuels car ils ne font pas partie de mon langage habituel."

Invitée ensuite à commenter l'actualité, Geneviève de Fontenay n'a pas manqué de donner son avis sur le nouveau couple présidentiel. Si la joyeuse octogénaire a estimé que le président de la République Emmanuel Macron était selon elle "dans les pattes du Medef", elle a cependant montré une certaine admiration pour la première dame Brigitte Macron. "Elle est naturelle, elle a le sens du contact et elle ne fait pas de chichis", a-t-elle assuré.

Une interview à retrouver dans le Parisien du mari 11 juillet 2017.