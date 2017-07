Geneviève de Fontenay dans TPMP à la rentrée ? "Cyril Hanouna m'a proposé..."

Geneviève de Fontenay, ex-présidente du comité Miss France, ne manque pas de projets à l'aube de ses 85 ans.

Celle qui vient de tourner quelques séquences humoristiques pour La Minute vieille (Arte) apprécierait d'ailleurs beaucoup d'obtenir un poste plus régulier sur nos petits écrans... et s'imagine déjà en chroniqueuse de Touche pas à mon poste sur C8 à la rentrée.

"Cyril Hanouna m'a proposé d'être l'une de ses chroniqueuses dans TPMP, je lui ai toujours répondu que je ne voulais pas me déplacer pour le voir faire ses bêtises. Maintenant qu'il semble prendre un nouveau tournant, pourquoi pas ?", a assuré la dame au chapeau, qui a visiblement été séduite par les annonces autour de la future formule, plus "médias", de TPMP. Pour rappel, en janvier 2016, Geneviève de Fontenay jurait de ne plus jamais remettre les pieds dans TPMP après la diffusion d'un photomontage montrant sa tête sur le corps nu d'Angela Merkel...

Questionné sur le fait qu'elle puisse avoir besoin de revenir à la télévision pour gagner de l'argent, Geneviève de Fontenay a expliqué : "Non, non. Je vis de mes séances de dédicaces, deux ou trois fois par mois, et je suis l'ambassadrice de la marque Prestige Douche."

Pour finir, notre Geneviève de Fontenay n'a pas manqué de commenter une nouvelle fois le sacre d'Iris Mittenaere en tant que Miss Univers 2016 ! "C'est une jolie fille, mais bon, il y en avait beaucoup d'autres qui auraient pu être Miss Univers. C'est tombé sur elle, tant mieux. Avec son année à New York, elle devrait gagner pas mal d'argent", a-t-elle estimé sympathiquement.

Une interview à retrouver en intégralité dans Télé Star, actuellement en kiosque.