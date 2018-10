Geneviève de Fontenay victime d'un cambriolage : des robes Miss France dérobées

Contactée par l'AFP, la femme de 86 ans a confirmé sa tristesse. "C'est incroyable de voler des robes aussi encombrantes. Ces robes, essentiellement des tenues de mariées, ont été portées au cours des élections Miss France. (...) Je les conservais précieusement au siège du comité Miss France, dans le même immeuble que mon appartement", a-t-elle ajouté.

Auprès de Femme actuelle, Geneviève de Fontenay, qui avait régné sans partage sur le concours entre 1981 et 2002 (date à laquelle la société Endemol a pris le contrôle de la société), a également déclaré : "Il s'agissait d'une quarantaine de robes de soirées et de mariage, que j'envisageais de donner à Sylvie Tellier et à Emmaüs, pour venir en aide aux femmes dans le besoin. Toutes les robes étaient en parfait état, c'est moi qui les repassais et en prenait grand soin. Impossible de chiffrer le montant total du larcin. Ces tenues avaient surtout pour moi une valeur sentimentale. Elles représentaient un grand pan de ma vie et de mon parcours, qui a disparu avec elles. (...) Aucune porte n'a été fracturée. J'en déduis donc que le voleur était parfaitement au courant. Il savait très bien chez qui il était et ce qu'il faisait. Il me connaît bien, c'est sûr. Il savait très bien comment pénétrer dans la résidence", a-t-elle conclu.

En 2003, Geneviève de Fontenay avait déjà été victime de vols dans sa propriété de Saint-Cloud en pleine élection de Miss France 2014. Elle avait expliqué à l'époque qu'il s'agissait alors de son "troisième" cambriolage.