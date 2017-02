George Clooney révèle avoir été trahi par un ami pour la grossesse d'Amal

Réputé pour leur discrétion et leur volonté constante de protéger leur jardin intime, Amal et George Clooney ne s'attendaient sûrement pas à ce que l'un de leurs proches balance l'information de leur premier enfant aux médias.

Dans un entretien accordé cette semaine à nos confrères de Paris Match, la star hollywoodienne a concédé avoir été prise "de court par la façon dont cela s'est su". Son épouse de 39 ans est enceinte de plusieurs mois et devrait accoucher dans le courant du printemps. Comme cela avait été confirmé anonymement le 8 février à l'AFP, ce n'est donc pas un mais bien deux enfants que le couple s'apprête à accueillir. Mais comme l'a expliqué l'acteur de 55 ans, les futurs parents ne prévoyaient originellement pas de révéler ce détail...

Dans son entretien, George Clooney a ainsi expliqué d'où venait cette fuite. "Je me trouvais à l'enterrement de mon cousin [l'acteur Miguel Ferrer, mort le 19 janvier dernier des suites d'un cancer, NDLR], il y a un peu plus d'un mois, et j'ai confié à un ami qu'Amal attendait des jumeaux. Il en a parlé à sa femme, qui est journaliste et n'a pas pu s'empêcher de donner l'information. On aurait préféré que les choses se sachent autrement mais bon...", a-t-il confié. L'histoire ne dit pas si les deux couples sont toujours amis à l'heure actuelle...

Notre mariage est devenu une production beaucoup plus grosse qu'on ne l'avait imaginé

Comblé de bonheur, celui qui sera récompensé d'un César d'honneur le 24 février à Paris a également admis que "les enfants ne faisaient pas partie de [leurs] projets". "On n'en avait jamais vraiment parlé avant. Mais il faut savoir qu'Amal et moi n'avions pas une seule fois prononcé le mot mariage avant que je lui demande de m'épouser. Je prenais un gros risque !"

Entre deux confessions, le comédien et réalisateur est aussi revenu sur leur fastueux mariage célébré à Venise en septembre 2014, où le tout-Hollywood mais également de nombreux curieux et photographes avaient assuré le déplacement. "Quand nous sommes arrivés, des centaines de personnes nous attendaient sur les ponts. On se doutait qu'il y aurait un peu de monde, mais pas à ce point... Alors, j'ai regardé Amal et je lui ai dit : 'On ne va quand même pas se cacher, il faut faire face !' Du coup, c'est devenu une production beaucoup plus grosse qu'on ne l'avait imaginé", a-t-il conclu.

S.L.

Retrouvez l'intégralité de l'interview de George Clooney dans le magazine Paris Match en kiosque le 23 février 2017