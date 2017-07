George Clooney : Une ex-compagne note ses performances au lit...

S'il se fait très discret dans la presse depuis qu'il est devenu papa de jumeaux avec son épouse Amal, George Clooney peut compter sur les fantômes de son passé pour ressortir les vieux dossiers...

Il y a plusieurs années, alors qu'il était encore considéré comme l'un des célibataires les plus convoités à Hollywood, l'acteur de 56 ans avait un temps fréquenté Carole Radziwill. Aux États-Unis, cette dernière est connue pour avoir été l'épouse d'Anthony Radziwill, producteur du réseau ABC News et neveu de Jacqueline Kennedy, décédé en 1999 d'un cancer. Écrivaine et journaliste, elle est également une personnalité de télévision puisqu'elle a intégré en 2011 le cast de l'émission de télé-réalité Real Housewives of New York City.

C'est justement dans le dernier épisode du programme diffusé mercredi 5 juillet sur le petit écran américain que Carole Radziwill a évoqué son ancienne romance avec George Clooney. La femme de 53 ans a expliqué qu'elle avait fréquenté l'acteur au tout début des années 2000, lorsqu'il était dans sa période "post-Docteur Doug Ross, pré-Danny Ocean", faisant ainsi référence aux personnages qu'il a joués dans la série Urgences et dans la trilogie Ocean.

Questionnée par ses amies lors du jeu action ou vérité, Carole Radziwill est allée plus loin dans ses confessions. Contrainte d'évoquer leur vie sexuelle passée, elle s'est prononcée sur ses performances au lit. "Il mérite clairement un neuf. C'était il y a tellement longtemps !", a-t-elle ajouté.

En 2015, Carole Radziwill s'était brièvement confiée au sujet de son ex-amant, affirmant qu'il était "un homme merveilleux", avant de mentionner sa toute nouvelle femme Amal Clooney. "Elle a l'air d'être fantastique. Je pense que c'est incroyable, lorsque quelqu'un tombe amoureux d'une autre personne, c'est une si belle chose pour tout le monde", avait-elle alors déclaré à People.