George de Cambridge, à l'école à Londres : Sa rentrée chez les grands révélée

Cette fois, c'est officiel ! Alors que les Cambridge doivent abandonner très bientôt leur havre de paix du Norfolk, Anmer Hall, pour élire domicile à temps plein à Londres, dans leur résidence officielle du palais de Kensington où un important chantier a été mis en branle, on sait désormais de manière formelle où le prince George sera scolarisé à la rentrée de septembre 2017.

Le service de presse du prince William et de la duchesse Catherine de Cambridge a révélé vendredi 24 mars cette information et rectifié celle que la presse anglaise avait préalablement rapportée : le prince George, qui aura 4 ans le 22 juillet prochain, n'ira pas à l'école Wetherby que fréquentèrent son père et son oncle le prince Harry, mais à l'école Thomas's Battersea, plus éloignée du palais de Kensington (une trentaine de minutes de trajet) et légèrement excentrée, dans le sud-ouest de Londres, sur la rive sud de la Tamise.

"Leurs Altesses Royales sont ravies d'avoir trouvé une école où, elles en sont certaines, George connaîtra un départ heureux et couronné de succès dans son éducation", dit le communiqué diffusé à ce sujet. Jouxtant l'Académie royale de danse et accueillant des enfants de 4 à 13 ans, Thomas's Battersea, dont les frais de scolarité annuels (7 400 euros environ) sont à peine inférieurs à ceux de l'école Wetherby, a la particularité d'être mixte, ce qui pourrait avoir joué un rôle dans la décision des parents du prince : sa petite soeur la princesse Charlotte, qui aura 2 ans au moi de mai, pourrait l'y rejoindre dans quelque temps en intégrant la crèche de l'établissement.

La crème de la crème

Après une année et demie passée dans une école Montessori proche de la maison de campagne de la famille à Sandringham, l'arrivée prochaine du prince George de Cambridge dans une école de Londres est un véritable événement : "Nous avons extrêmement hâte de l'accueillir ainsi que tous les nouveaux élèves de l'école au mois de septembre", a fait savoir le directeur de Thomas's Battersea, Ben Thomas, soucieux de ne pas faire de cet élève-là un cas à part. Prévenant, il a d'ailleurs adressé, avant même l'annonce officielle par le palais de Kensington, un courrier à tous les autres parents d'élèves : "Comme de nombreux parents, y était-il écrit, le duc et la duchesse ont mûrement réfléchi le choix de la première 'grande école' de leur aîné. Nous sommes honorés que les objectifs et les valeurs de Thomas's fassent écho à ceux de Leurs Altesses Royales pour l'éducation du prince George. Nous sommes profondément conscients de la confiance que, comme tous les parents d'élèves de Thomas's, ils ont choisi de nous accorder et nous espérons de tout coeur répondre à leurs attentes." La lettre stipulait par ailleurs qu'il y avait eu un certain nombre d'efforts faits en termes de planning et de préparatifs avant l'annonce, "en particulier dans le domaine de la sécurité et de la communication" : "Les élèves en seront informés à l'école aujourd'hui, les membres du staff ont été briefés en conséquence."

À Thomas's Battersea, où la pratique de la musique et du sport est encouragée (George a déjà de solides bases en piano et natation), mais aussi l'art, la comédie ou encore le français, les cours sont "courts et enlevés" et "les enfants doivent être capables d'assimiler rapidement". La règle la plus importante y est d'"être gentil", ce à quoi a dû être sensible la duchesse Catherine, qui s'investit tellement pour le bien-être à l'école ; la pédagogie s'articule autour d'une sainte trinité : "plaisir, apprentissage, réalisation". Et "la crème de la crème locale n'a rien à envier aux jeunes gens de l'Eton College ou de Wycombe Abbey". Le grand bain dès le plus jeune âge.