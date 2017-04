Georges Pernoud arrête Thalassa et pousse un coup de gueule !

Plus de quarante ans de bons et loyaux services pour Thalassa, un record à la télé. Créateur du magazine de la mer diffusé sur France 3 qu'il présente en chair et en os depuis 1980, Georges Pernoud annonce son départ, non sans une certaine amertume. L'animateur de 69 ans profite de son interview à TV Mag pour pousser un coup de gueule contre Dana Hastier, la patronne de France 3. "Après le mois d'août, l'émission continuera sans moi. Depuis la nouvelle programmation décidée par Dana Hastier, elle est devenue un bouche-trou. Je ne sais pas qui la présentera et je ne vais pas m'en mêler", lâche-t-il. Le message est on ne peut plus clair : Georges Pernoud n'a pas du tout apprécié la perte de sa case hebdomadaire. Pour autant, son départ de Thalassa ne signifie pas la fin de sa carrière. "Je finalise mon départ et j'ai d'autres projets... de télévision. Vous m'y reverrez !", assure-t-il. Probablement pas sur France Télévisions après ces attaques ouvertes envers la direction...

Fier commandant de Thalassa, Georges Pernoud a parfois traversé des périodes houleuses, notamment en juin 2015 lorsqu'il s'est retrouvé confronté à la révolte de son équipe. Treize des quinze reporters de l'émission ont approuvé un texte qui dénonce l'immobilisme, l'absence de ligne éditoriale et le sous-emploi des effectifs (35% de production en interne)", rapportait à l'époque Médiapart. Le père de Thalassa en avait aussi pris pour son grade : "Georges s'accroche comme une bernique à son rocher. Il craint de disparaître de l'antenne. Il fera tout pour rester. Jusqu'à regarder ses souliers en réunion au lieu de nous défendre ou d'exprimer une idée. Sa hantise est de devoir, en pantoufles, regarder un soir Thalassa présentée par un autre que lui." L'animateur s'était, à l'époque, défendu d'abandonner son équipe.