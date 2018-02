Géraldine Lapalus amoureuse : Elle dévoile une photo rare de son séduisant mari

Le Groupe, Sous le soleil, Plus belle la vie, Camping Paradis... Les téléspectateurs connaissent bien le visage de Géraldine Lapalus (38 ans) puisque cela fait plus de quinze qu'elle évolue devant leurs yeux. Mercredi 14 février, jour de la Saint-Valentin, celle qui a fait sensation l'été dernier dans Fort Boyart en se dévoilant plus sexy que jamais a comme beaucoup de monde rendu hommage à son compagnon. Pou l'occasion et très exceptionnellement, elle a dévoilé une photo de lui.

La comédienne et ex-mannequin n'affiche pas beaucoup sa vie privée lors de soirées officielles ou sur ses réseaux sociaux mais la fameuse fête des amoureux l'a inspirée ! Sur Instagram, elle a donc publié un cliché d'elle et son chéri simplement légendé : "#monamour #17èmeannée #monessentiel #advitamaeternam #couplegoals #thanksgod #jetaimechaquejourunpeuplus #happy #love #valentinesday."

Eh oui, voilà déjà dix-sept ans qu'elle est en couple avec son chéri Julien, qu'elle a épousé en 2012.