Géraldine Nakache comblée par sa "soeur" Leila Bekhti : "Tu réchauffes ma vie"

S'il y a bien une histoire d'amitié qui fait rêver dans le cinéma français, c'est celle de Géraldine Nakache et Leila Bekhti. Les deux complices, amies depuis des années, sont inséparables. Une véritable histoire d'amitié, d'amour même, que les deux jolies brunes ne cessent d'entretenir et d'afficher très régulièrement... notamment lors des anniversaires.

Géraldine a pu en juger ce 16 février, jour de ses 37 ans. Dans la nuit, sa BFF avait posté un message adorable pour lui souhaiter un bon anniversaire. "Joyeux anniversaire ma Soeur @geraldinenakach. Plus besoin de mots tu sais déjà tout. Je T'aime. Et n oublie jamais : -----> C'est toi Pamela Anderson", lui écrit sa partenaire dans la comédie culte Tout ce qui brille, en légende d'une photo d'enfance. Au petit matin, Géraldine Nakache a découvert la jolie attention de sa copine et celles des autres nombreux messages qui lui ont été adressés. "Me réveille avec tout ça. Vous êtes des perles. Merci beaucoup. @leilabekhti tu réchauffes ma vie au quotidien", a écrit la belle Géraldine sur Instagram alors qu'en commentaire, Frédérique Bel, Guillaume Gouix, Stéphane Bak, Albane Cléret ou encore Youssef Hajdi lui souhaitent un heureux anniversaire.