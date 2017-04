Géraldine Pailhas (Capitaine Marleau) a dansé sur Bamboleo pour les Gipsy Kings

Dans le nouvel épisode de la série qui fait un carton, Capitaine Marleau, diffusée sur France 3 ce 3 avril, l'héroïne incarnée par l'excellente Corinne Masiero fait face à un personnage trouble et double : les soeurs jumelles Clémence et Clara. Dans ce téléfilm, elles sont jouées par une seule et même comédienne, Géraldine Pailhas.

À 46 ans, celle qui a été meilleur espoir féminin pour La Neige et le feu il y a vingt-cinq ans peut se réjouir d'avoir fait une belle carrière, mais sa passion première a été la danse. En interview pour le magazine Elle en 2015, la bien-aimée de Christopher Thompson (ils ont deux enfants ensemble) confiait : "J'ai fait de la danse dès l'âge de 4 ans. À 15 ans, je suis partie vivre seule à Toulouse pour m'inscrire dans une excellente école. J'ai suivi mes études par correspondance car je dansais huit heures par jour. Et puis, à 18 ans, je me suis fait une mauvaise entorse au concours de fin d'année. Le lendemain, j'ai été contactée pour tourner une vidéo des Gipsy Kings, puis on m'a appelée pour faire un téléfilm, puis un autre, puis un long métrage... Je suis devenue comédienne, mais je n'ai jamais vraiment dit adieu à la danse."

Mais dans quelle vidéo Géraldine Pailhas apparaît-elle exactement ? Sur le plateau de Tout le monde en parle en 2001, elle précise qu'il s'agit du tube Bamboleo, qui figure sur l'album tout simplement baptisé Gipsy Kings sorti en 1987. L'occasion de revoir cette vidéo ensoleillée dans laquelle apparaît également Farid Chopel !