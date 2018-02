Gérard Depardieu, héroïne et coma avec Johnny : "On est mort ensemble"

Invité de l'émission Quotidien sur TMC mardi 13 février, Gérard Depardieu a notamment évoqué Johnny Hallyday, un de ses vieux amis. Face aux caméras de Yann Barthès, l'inénarrable Gégé a encore surpris son petit monde en allant raconter une anecdote on ne peut plus privée dans laquelle il est question de consommation de drogue.

"Je me souviens qu'on est mort une fois. On était tombé sur un abruti qui nous avait filé une dose de Brown Sugar, une sorte d'héroïne à la con, et puis comme on était un peu des abrutis – parce que Johnny était comme moi, on avait parfois des absences dans la tête –, on a sniffé ce machin et... 48 heures de coma. Ils nous ont shootés, et on est mort ensemble", raconte le mythique interprète de Cyrano de Bergerac. Sans dater cet épisode sous influence, Gérard Depardieu s'est souvenu qu'il s'était produit "chez Sylvie Vartan", dans la villa de Montmorency.

Après leur coma, les deux complices – qui ont notamment tourné ensemble en 2002 dans Wanted en 2002 – se sont réveillés comme si de rien n'était, sans aucun souvenir de leur trip sous héroïne. "C'est le toubib qui nous a dit 'mais vous vous rendez compte d'où vous venez ?'. 'Non, mais dis-nous toi, tu vas nous dire'", poursuit Depardieu, déclenchant les rires de l'animateur et du public.