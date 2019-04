Gérard Depardieu se débarrasse de sa maison belge à prix cassé !

Gérard Depardieu s'apprête à dire définitivement adieu à la Belgique. En 2012, il avait acheté une propriété dans la commune de Néchin, dans la province du Hainaut, afin de devenir résident fiscal belge. Dans le même temps, le mythique acteur multipliait les coups d'éclats, recevant un passeport russe et en réclamant un algérien ! Aujourd'hui, il essaye de tirer un trait sur la Belgique...

Comme le rapporte RTL.be, qui a mis la main sur une annonce de l'agence immobilière de chez Patrick Froment Immobilier, Gérard Depardieu a donc mis en vente sa villa dite White Cloud. Une demeure que le comédien de 70 ans avait choisi de conserver comme maison d'hôtes pour les périodes où il n'y logeait pas. L'annonce détaille qu'il s'agit d'une maison de maître, "construite dans les années 1920, rénovée dans les années 2000 jusqu'en 2014" et qu'elle s'étend "sur trois niveaux + cave, garage, jardin, vaste prairie et parking pour plusieurs voitures". Dans le détail, la maison possède six chambres à coucher et autant de salles de bain. Le domaine s'étend quant à lui sur un peu de 1 hectare et on se souvient que cela avait permis au mythique Obélix d'organiser un barbecue géant.

En 2017, l'acteur avait déjà essayé de la vendre mais pour la somme de 1,2 million d'euros. Il a donc largement baissé le prix !

Gérard Depardieu, récemment visé par une plainte pour viol par une jeune actrice et qui a contesté les accusations, poursuit les tournages un peu partout. On l'a vu le mois dernier dans Convoi exceptionnel (énorme gadin au box-office malgré son casting), il est attendu dans C'est extra aux côtés de l'écrivain Michel Houellebecq et dans Fahim de Pierre-François Martin-Laval.

