Gérard Depardieu se sépare de l'un de ses bijoux parisiens

Gérard Depardieu est un grand amateur de bons vins et de gastronomie au point de posséder plusieurs vignobles en France, ainsi que des restaurants et des épiceries fines dans la capitale. Le magazine Challenges (en kiosques le 13 juin 2019) nous apprend que le comédien a vendu l'un de ses plus beaux établissements : La Fontaine Gaillon dans le 2e arrondissement de Paris.

L'acheteur n'est autre que Benjamin Patou, président de Moma Group qui compte parmi ses établissements des adresses prestigieuses comme le Victoria Paris, place de l'Étoile, Le Marta (le bar du Fouquet's), le Froufou du théâtre Édouard-VII, et tout récemment le restaurant historique Lapérouse, quai des Grands-Augustins dans le 6e arrondissement.

Situé à deux pas de l'opéra Garnier, le restaurant La Fontaine Gaillon doit son nom à la fontaine du XVIIIe siècle qui trône devant sa façade. Gérard Depardieu et Carole bouquet, sa compagne à l'époque, en avaient fait l'acquisition en 2003 et l'avaient inauguré en grande pompe en présence de nombreuses personnalités comme Johnny et Laeticia Hallyday. C'est une table gastronomique de poissons et de fruits de mer sur laquelle le prestigieux guide Michelin écrit en 2019 : "Ce bel hôtel particulier (...) est une vraie fontaine de plaisirs... Cadre feutré (avec une belle collection d'estampes et de dessins), terrasse au pied de la fontaine, cuisine valorisant la mer et plaisante sélection de vins."

Selon Le Figaro, Gérard Depardieu possède notamment à Paris une poissonnerie, mais aussi une épicerie japonaise. De nombreux commerces de bouche pour satisfaire sa passion de la gastronomie. En 2018, l'acteur a même fait l'objet d'une émission gastronomique en cinq épisodes, Gérard de par le monde, tournée au Japon et diffusée sur arte.