Gérard Jugnot et sa jeune compagne Patricia : Deux amoureux à Cannes

Laurence Ferrari, Samy Naceri, Kyle MacLachlan... Les stars étaient nombreuses jeudi 25 mai au Festival International du Film à Cannes afin d'assister à la première très attendue de la saison 3 de la série Twin Peaks. Une fiction réalisée par David Lynch qui fait son grand retour vingt-sept ans après la diffusion de la saison 2.

Parmi les nombreux invités figurait l'acteur Gérard Jugnot, lequel a fait forte impression tandis qu'il foulait le tapis rouge. Pour la première fois à Cannes, la star du film Les Choristes a monté les marches avec sa jeune compagne, la jolie Patricia Campi. Très élégante dans une combinaison bustier de couleur noir, la pétillante brunette semblait parfaitement à l'aise.

Le couple, qui s'est marié l'année dernière après un an d'idylle et malgré leurs trente ans de différence, est apparu tout sourire et a multiplié les poses, faisant ainsi le bonheur des photographes présents en masse pour immortaliser, chaque soir, le passage des stars sur le tapis rouge.