Gérard Louvin parti de TPMP à cause de l'argent ? Il réplique !

Gérard Louvin a-t-il véritablement quitté Touche pas à mon poste (C8) à cause de Nabilla Benattia ? Si le principal intéressé a affirmé samedi dernier que c'était bel et bien le cas lors de son passage dans Salut les Terriens !, l'équipe de Cyril Hanouna a donné sa version des faits hier soir, profitant de l'occasion pour égratigner le producteur de 70 ans.

"Je me suis beaucoup amusé pendant les deux ans que j'ai fait. Mais quand Cyril Hanouna m'a dit qu'il y avait Nabilla... Je ne m'assois pas à côté d'elle. On parle de télévision au départ. Je ne vois pas vraiment ce qu'elle a à dire sur les médias", expliquait Gérard Louvin. Des propos que l'équipe de Touche pas à mon poste n'ont pas cautionnés. Matthieu Delormeau a en effet souligné qu'il était "adorable en plateau" à chaque fois qu'il était invité dans TPMP et que "dès qu'il donn[ait] une interview, il fracass[ait] l'émission". Un avis partagé par Cyril Hanouna : "Quand il vient, il est hyper content, il nous amène des cadeaux (...). Et quand il repart, bim, il retourne dans ses défauts."

Thierry Moreau, directeur de la rédaction de Télé 7 Jours, est allé encore plus loin en faisant une révélation de taille : "On sait tous aussi autour de la table que s'il n'est pas revenu, c'est parce qu'il demandait beaucoup d'argent pour revenir en tant que chroniqueur. Ce n'est pas seulement la présence de Nabilla." Une déclaration confirmée à demi-mots par Baba : "Si on avait mis Nabilla d'un côté et l'argent de l'autre, il serait peut-être venu."

Gérard Louvin n'a évidemment pas loupé une miette de ce qu'il se disait dans l'émission. Il a d'ailleurs tenu à réagir par le biais de son compte Twitter, à coups de citations assassines : "Si ceux qui disent du mal de moi savaient exactement ce que je pense d'eux, ils en diraient bien davantage (Sacha GUITRY)/ Une petite dernière pour la route de Mr Sacha Guitry : plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui."