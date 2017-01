TPMP - Nabilla à l'origine du départ de Gérard Louvin : Le producteur balance !

Nabilla Benattia n'a une fois de plus pas été épargnée.

Samedi 14 janvier 2017, Gérard Louvin était l'invité de Thierry Ardisson dans Salut les terriens ! (C8). L'occasion pour lui de revenir sur son expérience de chroniqueur dans Touche pas à mon poste, de 2012 à 2014. S'il a confié s'être beaucoup amusé pendant ses deux ans aux côtés de Cyril Hanouna et des autres membres de l'équipe, "Gégé" a admis que l'arrivée de la compagne de Thomas Vergara a précipité son départ : "Je me suis beaucoup amusé pendant les deux ans que j'ai fait. Mais quand Cyril Hanouna m'a dit qu'il y avait Nabilla... Je ne m'assois pas à côté d'elle. On parle de télévision au départ. Je ne vois pas vraiment ce qu'elle a à dire sur les médias."

La veille, c'est Capucine Anav qui n'était pas tendre avec la bimbo, dans Il en pense quoi Matthieu ? Invitée par Matthieu Delormeau à réagir à sa participation à la série de Netflix Orange Is The New Black ou son retour à la télévision avec sa présumée nouvelle télé-réalité, Capucine avait lancé : "Oui, elle sera dans Orange Is The New Black, c'est une certitude. Après, elle n'aura pas de texte (...). Ce n'est pas nouveau, on connaît Nabilla, on sait que c'est une menteuse. On va le dire clairement ! Comme l'a dit Matthieu, ça fait des années qu'elle doit faire un coup ci, un coup ça... Personnellement, sa télé-réalité ne me manque pas parce qu'à trop en dire et trop en faire, il n'y a plus rien à découvrir sur elle. On connaît tout d'elle, il n'y a plus rien d'intéressant."

Pas vraiment du genre à se laisser critiquer sans réagir, Nabilla s'est saisie de son compte Twitter ce dimanche afin de répondre à Gérard Louvin et Capucine. "Toi le vieux en veilleuse !!!", a-t-elle écrit à l'adresse du premier. La seconde a eu le droit à un langage bien moins fleuri qu'on vous laisse découvrir ci-dessous.