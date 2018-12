Gérard Vivès, son grave accident : "J'ai la notion de la mort, avec le vide"

Lundi 3 décembre 2018, RMC Découverte diffusait un nouveau numéro d'Off Roads. Laury Thilleman partageait l'aventure avec Gérard Vivès et a découvert le terrible drame survenu sur le plateau du Juste Prix, le 7 octobre 2018.

A cette époque, l'acteur, animateur et humoriste de 56 ans était coanimateur du Juste Prix avec Vincent Lagaf' et un grave accident est survenu. Accroché à une pelle mécanique à pas moins de trois mètres au-dessus du sol, l'animateur a chuté lorsque l'élingue a lâché en plein tournage, comme il l'a rappelé à la compagne de Juan Arbelaez. "Je suis tombé dans le vide. (...)Je m'écrase la tête la première. Je m'éclate, coma. On m'a raconté tout ça parce que je ne me souvenais de rien. Il me manque 2h30-3h dans ma vie. Je me souviens au moment où je suis dans le vide et au moment où on me réveille. J'ai la notion de la mort, avec le vide. Je sais ce que c'est de tomber", a confié Gérard Vivès. Des déclarations qui ont, sans surprise, choqué Laury Thilleman.

Ce n'est pas la première fois que le principal intéressé revient sur l'événement. A l'époque, il confiait à nos confrères de Télé Star : "Tout le monde pensait que j'étais mort. (...) A mon réveil, je pouvais dire mon nom et je me souvenais de la date ! En revanche, je suis resté près de deux heures par terre avant de partir à l'hôpital." L'animateur s'en est sorti avec "dix-sept points de suture à la tête, une côte cassée et une déchirure du muscle transverse au niveau de la colonne. Et une douleur lancinante au pied".

Vincent Lagaf' avait quant à lui confié dans Vivement Dimanche en juin 2016 : "Il est tombé comme une merde... Il est surtout tombé scotché, c'est à dire qu'il est tombé et il est resté là où il était tombé. Et il n'a pas bougé. Là, il y a un moment où tu te dis : 'Waouh, j'ai tué mon pote.' Ça été très difficile parce que le plus dur, ça a quand même été d'appeler sa femme et de lui dire qu'il ne va pas rentrer tout de suite et qu'il va pas rentrer dans le même état."